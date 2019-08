Jahresbericht 2018 des Bundespatentgerichts online verfügbar

München (ots) - Der Jahresbericht 2018 des Bundespatentgerichts steht Ihnen ab heute online zur Verfügung. Er bietet Ihnen auch in diesem Jahr interessante Einblicke in die Entscheidungspraxis unseres Gerichts. Neben einer Auswahl wichtiger Entscheidungen aus dem Patent-, Gebrauchsmuster-, Design- und Markenrecht enthält der Bericht in bewährter Weise auch Zahlen und Fakten zur Geschäftslage unseres Hauses.

Der digitale Wandel macht auch vor der Justiz nicht Halt. Der Jahresbericht widmet sich daher in diesem Jahr der Digitalisierung und Einführung der elektronischen Gerichtsakte.

Aufgrund unserer vielfältigen internationalen Beziehungen finden Sie alle Informationen auch in englischer Sprache.

In gedruckter Form wird der Jahresbericht voraussichtlich im September vorliegen.

