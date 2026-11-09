Jahresendrally oder Januar-Effekt? Jetzt richtig einsteigen

Der Januareffekt gehört zu den bekanntesten Börsenregeln, doch wer die Winter seit 1996 durchrechnet, findet die Gewinne meist an einer anderen Stelle im Kalender.

DAX legte von November bis Januar in 22 von 30 Wintern zu

Großteil der Wintergewinne fiel historisch vor dem Jahreswechsel an

Bei US-Nebenwerten ist vom Januareffekt in den Indexdaten wenig übrig

Mit dem November hat für den DAX und den S&P 500 der Monat begonnen, der in den vergangenen 30 Jahren im Schnitt die höchsten Gewinne gebracht hat, und damit stellt sich die Frage nach einem günstigen Einstiegszeitpunkt neu. Denn ob Anleger auf die Jahresendrally setzen oder auf den Januareffekt warten, machte historisch einen erheblichen Unterschied. Eine Auswertung der Monatsschlusskurse der 30 Wintersaisons von 1996/97 bis 2025/26 zeigt, dass beide Indizes den Löwenanteil ihrer Wintergewinne lange vor dem Jahreswechsel eingefahren haben.

So oft endete der Winter für DAX und S&P 500 im Plus

Wer jeweils zum Monatsende Oktober einstieg und bis Ende Januar hielt, verzeichnete beim als Performanceindex berechneten DAX in 22 der 30 Saisons Gewinne, im Schnitt in Höhe von knapp sechs Prozent. Der S&P 500 schaffte das ebenso oft, kam aber im Mittel lediglich fast vier Prozent, Dividenden nicht eingerechnet. Für ein Fenster von lediglich drei Monaten sind das beachtliche Werte. Die jüngeren Jahre dämpfen das Bild allerdings: In den 20 Saisons seit 2006/07 lag der Schnitt beim DAX bei knapp vier, beim S&P 500 bei knapp drei Prozent, und positiv endeten jeweils nur 14 von 20 Wintern.

Warum der Januar beim Einstieg die schwächste Option war

Entscheidend für das Einstiegstiming ist, wie sich diese Gewinne auf die drei Monate verteilen. Beim DAX entfiel auf den November im Schnitt ein Plus von rund drei Prozent, auf den Dezember knapp zwei Prozent, auf den Januar dagegen nur knapp ein Prozent. Noch steiler fällt das Gefälle beim S&P 500 aus: Rund 2,5 Prozent im November stehen gut 0,3 Prozent im Januar gegenüber, der zudem nur in 17 von 30 Jahren positiv ausfiel. Wer erst zum 1. Dezember einstieg, kam bis Ende Januar beim DAX durchschnittlich auf gut zweieinhalb Prozent, beim S&P 500 auf gut ein Prozent. Ergiebiger als das Winterfenster war sogar die Spanne von Oktober bis Dezember, die dem DAX im Mittel fast sieben Prozent brachte.

Window Dressing, Steuerverkäufe und der Januareffekt bei Nebenwerten

Hinter dem Muster stehen vor allem zwei Mechanismen. Beim Window Dressing trennen sich Fondsmanager vor dem Bilanzstichtag 31. Dezember von schwachen Positionen und stocken die Gewinner des Jahres auf, damit der Jahresbericht vorzeigbar ausfällt. Parallel dazu realisieren Anleger beim Tax-Loss Selling Verluste, um sie steuerlich mit Gewinnen zu verrechnen. In Deutschland gilt dabei der 15. Dezember als feste Frist für die Verlustbescheinigung, wenn Verluste mit Gewinnen bei einer anderen Bank verrechnet werden sollen. Ein sofortiger Rückkauf ist hierzulande grundsätzlich zulässig. In den USA dagegen erkennt die sogenannte Wash Sale Rule den Verlust nicht an, wenn binnen 30 Tagen ein im Wesentlichen identisches Papier gekauft wird. Das schiebt Rückkäufe nach Steuerverkäufen im Dezember dort oft in den Januar.

Der klassische Januareffekt beschreibt das Plus kleiner Werte, sobald der Verkaufsdruck nachlässt und frisches Kapital aus Boni und neu aufgesetzten Sparplänen in den Markt fließt. Mark Haug und Mark Hirschey wiesen ihn 2006 im Financial Analysts Journal für US-Nebenwerte über lange Zeiträume nach. Jeffrey Hirsch, Herausgeber des Stock Trader's Almanac, sagte allerdings bereits im Dezember 2012 gegenüber MoneyShow, der Effekt habe sich größtenteils in die Mitte des Dezembers verlagert. Die Indexdaten passen dazu: Der Russell 2000 legte in den 30 Wintern im Dezember im Schnitt fast zwei Prozent zu, im Januar nur gut 0,2 Prozent. Beim SDAX fiel der Januar dagegen im Schnitt deutlich kräftiger aus als beim Russell 2000, mit gut 2,7 Prozent und in 19 von 27 Jahren im Plus.

Ein Beispiel dafür lieferte der Januar 2026. Scott Rubner, Leiter der Strategie für Aktien und Aktienderivate bei Citadel Securities, nannte den Januar gegenüber Bloomberg den wohl stärksten Monat für Mittelzuflüsse. Gelder aus Altersvorsorgebeiträgen, Jahresboni und Vermögensmandaten flössen nach der Feiertagspause rasch in passive Anlagen, zudem lägen in Geldmarktfonds rekordhohe 7,6 Billionen US-Dollar bereit. Im Rückblick bestätigte sich das Bild: In einer Analyse vom 3. Februar bezifferte Citadel Securities das Plus bei den Nettozuflüssen von Privatanlegern im Januar auf mehr als 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Russell 2000 legte im selben Monat um gut fünf Prozent zu und ließ den S&P 500 mit knapp 1,4 Prozent klar hinter sich, ein Ausreißer gemessen am langjährigen Schnitt.

Wo die Saisonstatistik an ihre Grenzen stößt

Eine Garantie liefert der Kalender allerdings nicht. Acht der 30 Winter endeten für beide Indizes im Minus, und die Ausreißer fielen heftig aus: In der Saison 2007/08 verlor der DAX von Ende Oktober bis Ende Januar knapp 15 Prozent, ein Jahr später gab der S&P 500 im selben Fenster ähnlich stark nach. Auch die Reihenfolge kann kippen. Im vierten Quartal 2018 rutschte der DAX um fast 14 Prozent ab, bevor er im Januar 2019 knapp sechs Prozent zulegte. In dieser Saison war ausgerechnet der späte Einstieg der bessere. So stellte schon das Wirtschaftsmagazin Capital in einem Artikel fest, dass Saisoneffekte gar nicht ausfallen müssen, um Anlegern Verluste zu bescheren: Es genüge, wenn sie zu einem anderen Zeitpunkt eintreten als gedacht.

Martina Köhler, Redaktion Finanzen.at

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