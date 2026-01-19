19.01.2026 09:20:00

Jahresinflation 2025 bei 3,6 Prozent - Nach 2,9 Prozent 2024

Die Jahresinflation 2025 lag bei 3,6 Prozent und damit deutlich höher als die Teuerung im Jahr 2024 mit 2,9 Prozent. Im Jahresverlauf 2025 sank die Teuerung von 3,2 Prozent im Jänner auf 2,9 Prozent im Mai, stieg im August auf 4,1 Prozent und unterschritt die 4,0-Prozent-Marke erst im Dezember wieder mit 3,8 Prozent, wie die Statistik Austria am Montag mitteilte. Die Inflation in Österreich war im Vorjahr erneut deutlich höher als in fast allen Ländern der Eurozone.

Angetrieben wurde die Inflation im Vorjahr insbesondere durch höhere Strompreise aufgrund des Endes der Strompreisbremse. Während bei Nahrungsmitteln laut Statistik Austria der Preisdruck zunahm, fielen die Preisanstiege in der Gastronomie weniger stark aus als im Vorjahr, hielten sich aber auf hohem Niveau. Wohnen, Wasser und Energie waren 2025 die stärksten Inflationstreiber. Billigere Treibstoffe dämpften hingegen die Teuerung.

Inflation im Dezember bei 3,8 Prozent

Die Jahresinflation 2025 ist nach der Phase der Hochinflation in den Jahren 2022 bis 2024 die höchste seit 1993. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag die Teuerung bei 7,8 Prozent.

Im Dezember belief sich die Teuerung auf 3,8 Prozent. Damit lag die Inflation erstmals seit Juli wieder unter 4,0 Prozent. Preisdämpfend wirkten im Vergleich zum Vorjahresmonat niedrigere Treibstoffpreise. Die stärksten Preistreiber im Dezember waren nach wie vor Strom und Dienstleistungen. Aber auch die Nahrungsmittelpreise stiegen spürbar.

cri/bel

WEB http://www.statistik.at/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen