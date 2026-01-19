|
Jahresinflation 2025 bei 3,6 Prozent - Nach 2,9 Prozent 2024
Angetrieben wurde die Inflation im Vorjahr insbesondere durch höhere Strompreise aufgrund des Endes der Strompreisbremse. Während bei Nahrungsmitteln laut Statistik Austria der Preisdruck zunahm, fielen die Preisanstiege in der Gastronomie weniger stark aus als im Vorjahr, hielten sich aber auf hohem Niveau. Wohnen, Wasser und Energie waren 2025 die stärksten Inflationstreiber. Billigere Treibstoffe dämpften hingegen die Teuerung.
Inflation im Dezember bei 3,8 Prozent
Die Jahresinflation 2025 ist nach der Phase der Hochinflation in den Jahren 2022 bis 2024 die höchste seit 1993. Zum Vergleich: Im Jahr 2023 lag die Teuerung bei 7,8 Prozent.
Im Dezember belief sich die Teuerung auf 3,8 Prozent. Damit lag die Inflation erstmals seit Juli wieder unter 4,0 Prozent. Preisdämpfend wirkten im Vergleich zum Vorjahresmonat niedrigere Treibstoffpreise. Die stärksten Preistreiber im Dezember waren nach wie vor Strom und Dienstleistungen. Aber auch die Nahrungsmittelpreise stiegen spürbar.
