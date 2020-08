Jahreskonferenz der Zentralbank von Peru: Thousand Cities Strategic Algorithms (TCSA) schlägt „Sovereign Asset Currency System" vor

PARIS und SHENZHEN, 2. August 2020 /PRNewswire/ -- Shenzhen Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) war als der Referent zu staatlichen Währungstechnologien mit dem Thema „A New Era of Policymaking for Post-Pandemic Emerging Economies" zur 12. Jahreskonferenz eingeladen, die von der Zentralbank von Peru (CRBP) und dem Reinventing Bretton Woods Committee (RBWC) am 24. Juli 2020 veranstaltet wurde.

Die virtuelle Konferenz begrüßte Teilnehmer von den Zentralbanken von Russland, Pakistan, Costa Rica und Armenien sowie vom Latin American Currency Research Center, von der International Finance Association und dem Economic Research Institute der University of Pennsylvania. Marc Uzan, Präsident des RBWC, unterstrich die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie auf Länder in der ganzen Welt. Die teilnehmenden Zentralbanken tauschten Informationen über ihre jeweiligen steuer- und währungspolitischen Maßnahmen mit dem Bestreben aus, die ökonomische Gesundheit und Produktivität wiederherzustellen, finanzielle Stabilität zu bewahren und den Weg für eine zukunftsorientierte Politikgestaltung nach der Pandemie zu ebnen.

Die TCSA schlug vor, dass Volkswirtschaften ihre Geldsysteme erweitern sollten, indem sie durch Staatskredite garantierte Währungen auf durch staatliche Vermögenswerte garantierte Währungen verbessern, und zwar mithilfe von umfassenden Daten und algorithmischer Analytik. Durch die Nutzung dieser innovativen Herangehensweise können Zentralbanken eine echte Zusammenführung fiskaler, wirtschaftlicher und monetärer Daten erreichen. Diese Zusammenführung ermöglicht außerdem den Aufbau eines „Cockpits für Politikentscheidungen", mit dem die Wirtschafts-, Steuer- und Währungssysteme eines Landes direkt gesteuert werden könnten. Damit hätten Regierungsvertreter und politische Parteien ein effektives Instrument, um wirtschaftspolitische Maßnahmen und Sozialprogramme voranzubringen. Mit diesem „Cockpit für Politikentscheidungen" wären Zentralbanken in der Lage , wirtschaftspolitische Initiativen anhand von zuverlässigen Blaupausen, soliden Fakten und mit Optimierungen in Echtzeit zu gestalten. Das Instrument wird die Effizienz und Reaktionsfähigkeit geldpolitischer Maßnahmen bei internen und externen Erschütterungen verbessern, während es gleichzeitig eine gezielte Reform der ökonomischen staatlichen Lenkungssysteme unterstützt.

TCSAs „Sovereign Asset Currency System" umfasst zwei Kombinationsmöglichkeiten: „Elektronische Zahlung + KI Algorithmischer Engine + Cockpit für Politikentscheidungen" oder „Digitale Währung + KI Algorithmischer Engine + Cockpit für Politikentscheidungen". Jedes System kann innerhalb von ein bis drei Jahren auf bereits bestehenden Programmen für POS, mobile Zahlung, Online-Banking oder digitale Währungskonzepte aufgebaut werden, und wird auf effektive Weise für eine leistungsstarke, risikofreie Verbesserung der existierenden Zahlungssysteme sorgen. Darüber hinaus wird die TCSA einen umfassenden Technologietransfer aller spezifischen Software und Hardware für Zentralbankpartner durchführen, um absoluten Datenschutz und -sicherheit zu gewährleisten.

Im August wird die TCSA Webinare mit verschiedenen Zentralbanken organisieren, um die Implementierung des „Sovereign Asset Currency System" weiter zu erörtern.