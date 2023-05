Jahreskonzert der GKB Blasmusik

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Graubündner Kantonalbank"

Das Jahreskonzert der Blasmusik der Graubündner Kantonalbank (GKB) findet am Samstag, 6. Mai 2023 statt. Die Aufführung beginnt um 20.00 Uhr im GKB Auditorium an der Engadinstrasse 25 in Chur und ist kostenlos.