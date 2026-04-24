MTU Aero Engines Aktie

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WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

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Risiko für harte Landung 24.04.2026 14:46:00

Jahrestief bei MTU: Negative Analystenstimme drückt Aktie nach unten

Jahrestief bei MTU: Negative Analystenstimme drückt Aktie nach unten

Nach einer Verkaufsempfehlung der UBS geben die Aktien von MTU deutlich nach.

Nach einer Verkaufsempfehlung der UBS haben die Aktien von MTU am Freitag im DAX im XETRA-Handel mit 3,5 Prozent bei 292,40 Euro das größte Minus aufgewiesen. Bei 288,40 Euro wurden die Papiere des Triebwerkherstellers auf dem niedrigsten Niveau seit einem Jahr gehandelt.

Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb der Analyst der Schweizer Bank, Ian Douglas-Pennant. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen.

Die Bewertung der Aktien erscheine nur auf den ersten Blick günstig, so Douglas-Pennant. Denn berücksichtige man die erwähnte Normalisierung, sei die aktuelle Bewertung immer noch zu hoch. Mit seinem Kursziel von 275 Euro sieht der Experte trotz des jüngsten Kursrutsches weitere Rückschlagsgefahren.

MTU-Aktien hatten im Februar noch mehr als 400 Euro gekostet, kamen von ihrem Rekord im Zuge des Nahost-Kriegs aber inzwischen um fast 29 Prozent zurück.

/ag/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

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Bildquelle: MTU Aero Engines

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