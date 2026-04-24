MTU Aero Engines Aktie
WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0
|Risiko für harte Landung
|
24.04.2026 14:46:00
Jahrestief bei MTU: Negative Analystenstimme drückt Aktie nach unten
Von den drei führenden Triebwerkherstellern sei bei MTU das Risiko für eine harte Landung am größten, wenn der Wind im Ersatzteil- und Servicegeschäft drehe, schrieb der Analyst der Schweizer Bank, Ian Douglas-Pennant. Dann dürfte sich die bisher starke Gewinnentwicklung schneller normalisieren als bei der Konkurrenz. Das dann erreichbare Niveau liege unter den Markterwartungen.
Die Bewertung der Aktien erscheine nur auf den ersten Blick günstig, so Douglas-Pennant. Denn berücksichtige man die erwähnte Normalisierung, sei die aktuelle Bewertung immer noch zu hoch. Mit seinem Kursziel von 275 Euro sieht der Experte trotz des jüngsten Kursrutsches weitere Rückschlagsgefahren.
MTU-Aktien hatten im Februar noch mehr als 400 Euro gekostet, kamen von ihrem Rekord im Zuge des Nahost-Kriegs aber inzwischen um fast 29 Prozent zurück.
/ag/ajx/stk
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu MTU Aero Engines AG
|
24.04.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen LUS-DAX zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.at)
|
24.04.26
|XETRA-Handel DAX beendet den Freitagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zuversicht in Frankfurt: So entwickelt sich der LUS-DAX am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
24.04.26
|Stabiler Handel: DAX notiert nachmittags um Vortagesschluss (finanzen.at)
|
24.04.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: LUS-DAX leichter (finanzen.at)
|
24.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert (finanzen.at)
|
24.04.26
|ANALYSE-FLASH: UBS senkt MTU auf 'Sell' - Ziel runter auf 275 Euro (dpa-AFX)
|
24.04.26
|Abwärtsbewertung: UBS AG setzt MTU Aero Engines-Aktie herab (finanzen.at)