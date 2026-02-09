Jahwa Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jahwa Electronics äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1562,90 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 217,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Jahwa Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,98 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2157,97 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 790,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jahwa Electronics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 848,92 Milliarden KRW im Vergleich zu 681,14 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1194,00 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 848,00 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at