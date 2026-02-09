09.02.2026 06:31:29

Jahwa Electronics: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jahwa Electronics äußerte sich am 06.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1562,90 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 217,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Jahwa Electronics hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 263,98 Milliarden KRW abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 39,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 188,76 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2157,97 KRW. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 790,00 KRW je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jahwa Electronics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,63 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 848,92 Milliarden KRW im Vergleich zu 681,14 Milliarden KRW im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 1194,00 KRW geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 848,00 Milliarden KRW taxiert.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX legt zu -- DAX fester -- Asiens Börsen verbuchen Gewinne - Tokio nach klarem LDP-Wahlsieg mit Kurssprung
Der heimische Aktienmarkt zieht am Montag an. Der deutsche Leitindex legt ebenfalls zu. Die wichtigsten asiatischen Indizes zeigen sich zum Wochenstart stark.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen