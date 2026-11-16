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16.11.2026 06:31:29
Jahwa Electronics: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Jahwa Electronics hat am 13.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Es stand ein EPS von 149,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jahwa Electronics noch ein Gewinn pro Aktie von 1162,00 KRW in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,21 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 255,90 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 252,80 Milliarden KRW.
Redaktion finanzen.at
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