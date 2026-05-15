Jahwa Electronics hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jahwa Electronics hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1753,00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 248,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 260,68 Milliarden KRW in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 61,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jahwa Electronics einen Umsatz von 161,20 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.at