Jai Balaji Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jai Balaji Industries hat am 14.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,29 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,68 INR je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 13,06 Prozent auf 13,53 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 15,57 Milliarden INR gelegen.

Redaktion finanzen.at