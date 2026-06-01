Jai Balaji Industries öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jai Balaji Industries präsentierte in der am 30.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,23 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jai Balaji Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,830 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 17,45 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 15,90 Milliarden INR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,42 INR. Im Vorjahr hatte Jai Balaji Industries 6,25 INR je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 57,84 Milliarden INR – eine Minderung um 8,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 63,47 Milliarden INR eingefahren.

Redaktion finanzen.at