Jai Mata Glass hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jai Mata Glass präsentierte in der am 27.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jai Mata Glass ein EPS von 0,010 INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at