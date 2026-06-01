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01.06.2026 06:31:29
Jai verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jai veröffentlichte am 30.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,19 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,31 INR je Aktie in den Büchern standen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jai in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 10,90 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,21 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 9,64 INR beziffert, während im Vorjahr 3,76 INR je Aktie in den Büchern standen.
Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,65 Prozent auf 5,14 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 5,18 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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