JAIC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JAIC gab am 15.12.2025 die Zahlen für das am 31.10.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 69,63 JPY. Im Vorjahresviertel waren 52,33 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,15 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,07 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at