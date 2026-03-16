JAIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JAIC hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 70,51 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,46 Prozent auf 1,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,05 Milliarden JPY gelegen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 140,60 JPY gegenüber 149,17 JPY im Vorjahr.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at