|
16.03.2026 06:31:29
JAIC präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
JAIC hat am 13.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.01.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,66 JPY. Im Vorjahresviertel waren 70,51 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 2,46 Prozent auf 1,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,05 Milliarden JPY gelegen.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 140,60 JPY gegenüber 149,17 JPY im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4,48 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 4,19 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneins
An den asiatischen Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit unterschiedlichen Vorzeichen.