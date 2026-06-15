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15.06.2026 06:31:29
JAIC stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
JAIC lud am 12.06.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 64,41 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -93,920 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,01 Milliarden JPY – ein Plus von 3,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JAIC 976,3 Millionen JPY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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