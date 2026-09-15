JAIC: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JAIC hat am 14.09.2026 die Bücher zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 90,79 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 162,23 JPY erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat JAIC mit einem Umsatz von insgesamt 1,13 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,33 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 14,82 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at