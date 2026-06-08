Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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08.06.2026 19:18:21
Jailed crypto founder Sam Bankman-Fried seeks Trump pardon
The former leader of crypto platform FTX, currently serving a 25-year sentence, on Monday officially applied to be pardoned.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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