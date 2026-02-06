Jain Irrigation Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jain Irrigation Systems hat am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Auf der Umsatzseite hat Jain Irrigation Systems im vergangenen Quartal 179,3 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 11,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jain Irrigation Systems 161,2 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at