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12.08.2026 06:31:29
Jain Irrigation Systems: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Jain Irrigation Systems hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,20 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jain Irrigation Systems 0,200 INR je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite hat Jain Irrigation Systems im vergangenen Quartal 15,08 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jain Irrigation Systems 15,46 Milliarden INR umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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