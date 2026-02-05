Jain Irrigation Systems hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jain Irrigation Systems stellte am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,57 INR. Im Vorjahresquartal waren 0,010 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jain Irrigation Systems in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,40 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 15,98 Milliarden INR im Vergleich zu 13,61 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at