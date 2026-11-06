Jain Irrigation Systems hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jain Irrigation Systems veröffentlichte am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,23 INR gegenüber 0,210 INR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14,32 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 15,77 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at