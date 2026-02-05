Jain Irrigation Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jain Irrigation Systems hat sich am 04.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Jain Irrigation Systems hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,57 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 INR je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 15,98 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 17,40 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,61 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

