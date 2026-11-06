Jain Irrigation Systems präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jain Irrigation Systems hat am 04.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,54 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 165,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 164,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at