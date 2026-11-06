Jain Irrigation Systems: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jain Irrigation Systems hat am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 0,23 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jain Irrigation Systems 0,210 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz wurden 15,77 Milliarden INR gegenüber 14,32 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at