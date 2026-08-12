Jain Irrigation Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jain Irrigation Systems ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jain Irrigation Systems die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,20 INR gegenüber 0,200 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite hat Jain Irrigation Systems im vergangenen Quartal 15,08 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jain Irrigation Systems 15,46 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at