Jain Irrigation Systems stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jain Irrigation Systems hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal hat Jain Irrigation Systems 159,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 180,6 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at