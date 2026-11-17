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17.11.2026 06:31:28
Jainco Projects (India) stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jainco Projects (India) lud am 14.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jainco Projects (India) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 56,94 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,1 Millionen INR im Vergleich zu 0,7 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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