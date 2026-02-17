Jainco Projects (India) verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jainco Projects (India) lud am 14.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 19,70 Prozent zurück. Hier wurden 1,1 Millionen INR gegenüber 1,3 Millionen INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at