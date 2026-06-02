Jainco Projects (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jainco Projects (India) hat am 30.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Auf der Umsatzseite hat Jainco Projects (India) im vergangenen Quartal 3,0 Millionen INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 44,81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jainco Projects (India) 5,4 Millionen INR umsetzen können.

Mit einem EPS von 0,010 INR lag das Ergebnis je Aktie für das Gesamtjahr auf dem Vorjahreswert, als Jainco Projects (India) mit 0,010 INR je Aktie genauso viel verdiente.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 168,68 Prozent auf 7,55 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,81 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at