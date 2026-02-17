Jaiprakash Associates veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jaiprakash Associates hat am 14.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,80 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -3,120 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 51,30 Prozent auf 7,26 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 14,91 Milliarden INR gelegen.

