Jaiprakash Power Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jaiprakash Power Ventures präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,40 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,56 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at