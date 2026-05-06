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06.05.2026 06:31:29
Jaiprakash Power Ventures hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Jaiprakash Power Ventures hat sich am 04.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,02 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,150 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 13,86 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 13,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,490 INR beziffert, während im Vorjahr 0,890 INR je Aktie in den Büchern standen.
Auf der Umsatzseite standen 55,63 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 54,62 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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