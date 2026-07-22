Jaiprakash Power Ventures präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jaiprakash Power Ventures präsentierte am 20.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,52 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,310 INR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 17,76 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jaiprakash Power Ventures 15,83 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at