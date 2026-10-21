Jaiprakash Power Ventures präsentierte Quartalsergebnisse

Jaiprakash Power Ventures veröffentlichte am 19.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,04 INR. Im Vorjahresviertel hatte Jaiprakash Power Ventures 0,200 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 15,12 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 14,38 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at