JAKKS Pacific Aktie

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WKN: 920199 / ISIN: US47012E1064

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03.11.2026 02:32:10

JAKKS Pacific: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 22, 2026, JAKKS Pacific (NASDAQ:JAKK) announced a 20% increase in third-quarter net sales to $254 million. The toy maker relies heavily on its free on board (FOB) shipping model, in which retail buyers take delivery directly at overseas origin ports to reduce inventory risk. Operational efficiencies and brand licensing discipline are creating long-term value beyond short-term media releases. Three things management said stand out.

JAKKS Pacific relies heavily on Free on Board, or FOB, sales, a shipping arrangement where retail buyers assume ownership and freight responsibilities at the origin port. This structure limits exposure to freight expenses and accelerates cash collection.

Management focused on internal execution and organization tuning rather than chasing acquisitions. That discipline helped the business deliver $45 million in cash and declare a $0.25 quarterly dividend per share.

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