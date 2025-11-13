JALCO präsentierte Quartalsergebnisse

JALCO lud am 12.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

In Sachen EPS wurden 2,71 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte JALCO 0,200 JPY je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 122,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 1,91 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at