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15.05.2026 06:31:29
JALCO stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
JALCO ließ sich am 13.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat JALCO die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 14,44 JPY gegenüber -0,500 JPY im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat JALCO in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 710,46 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,12 Milliarden JPY im Vergleich zu 1,25 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 16,31 JPY, nach 0,610 JPY im Vorjahresvergleich.
Gegenüber dem Vorjahr hat JALCO im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 147,79 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,00 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 6,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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