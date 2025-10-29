29.10.2025 05:55:38

Jamaika zum Katastrophengebiet erklärt

KINGSTON (dpa-AFX) - Angesichts der schweren Schäden durch Hurrikan "Melissa" hat Jamaikas Regierung die Karibikinsel zum Katastrophengebiet erklärt. Das teilte Ministerpräsident Andrew Holness auf der Plattform X mit./aso/DP/zb

