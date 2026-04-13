James Bay Resources stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

James Bay Resources hat am 10.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,020 CAD vermeldet. Im Vorjahr waren -0,010 CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at