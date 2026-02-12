James Hardie Industries: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

James Hardie Industries hat am 11.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 AUD gegenüber 0,510 AUD im Vorjahresquartal.

James Hardie Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,89 Milliarden AUD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,46 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at