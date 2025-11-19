|
James Hardie Industries: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
James Hardie Industries hat am 18.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,15 AUD beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,280 AUD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 37,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,98 Milliarden AUD umgesetzt, gegenüber 1,43 Milliarden AUD im Vorjahreszeitraum.
