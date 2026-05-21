James Hardie Industries präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

James Hardie Industries gab am 19.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,100 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 44,51 Prozent auf 1,40 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 971,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 0,980 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahr hat James Hardie Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 24,71 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4,84 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 3,88 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at