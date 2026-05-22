James Hardie Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

James Hardie Industries hat am 19.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 AUD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte James Hardie Industries ein EPS von 0,160 AUD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 30,53 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,02 Milliarden AUD, während im Vorjahreszeitraum 1,55 Milliarden AUD ausgewiesen worden waren.

In Sachen EPS wurden 0,290 AUD je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte James Hardie Industries 1,50 AUD je Aktie eingenommen.

James Hardie Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 7,32 Milliarden AUD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 23,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,95 Milliarden AUD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at