James Hardie Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

James Hardie Industries hat am 18.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,10 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das James Hardie Industries ein Ergebnis je Aktie von 0,190 USD vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,29 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 34,49 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte James Hardie Industries einen Umsatz von 960,8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at