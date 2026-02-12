|
James Hardie Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
James Hardie Industries hat am 11.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,12 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,330 USD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 30,05 Prozent auf 1,24 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 953,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
