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13.07.2026 06:31:29
James Maritime präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
James Maritime hat am 10.07.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
James Maritime hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,2 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 163,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 0,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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