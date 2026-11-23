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23.11.2026 06:31:29
James Maritime verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
James Maritime hat am 20.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,09 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das James Maritime ein Ergebnis je Aktie von -0,070 USD vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 134,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2,0 Millionen USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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