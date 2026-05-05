Acquire Aktie
ISIN: US0049011044
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05.05.2026 19:02:45
James Murdoch’s Company Said to Be in Talks to Acquire Major Parts of Vox Media
A deal for Vox Media would elevate Mr. Murdoch’s company, Lupa Systems, as a major player in U.S. media.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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