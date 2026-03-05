|
James River Group: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
James River Group veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,53 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -2,280 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 166,6 Millionen USD – ein Plus von 31,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem James River Group 126,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,790 USD ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von -3,060 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 681,53 Millionen USD – eine Minderung um 3,69 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 707,63 Millionen USD eingefahren.
